Лидеры стран G7 требуют выяснить истинное происхождение коронавируса

Главы государств приняли итоговое коммюнике
Лидеры стран G7 призвали к продолжению расследования происхождения коронавируса. Эту работу должна вести Всемирная организация здравоохранения.
"Мы призываем к проведению своевременного, прозрачного, научно обоснованного второго этапа расследования происхождения COVID-19 под руководством ВОЗ", - говорится в финальном коммюнике саммита G7, который проходил в Британии.
Ранее ВОЗ уже провела своё расследование происхождения коронавируса. Специалисты организации работали в Китае, но не нашли доказательств искусственного происхождения вируса.
Тем не менее такая версия активно обсуждается мировым научным сообществом и некоторые учёные полагают, что коронавирус имеет искусственное происхождение. Серьёзных доказательств этого утверждения нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram