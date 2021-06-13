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Лидеры стран G7 требуют выяснить истинное происхождение коронавируса

17:09
  • воскресенье
  • 13 июня 2021

Главы государств приняли итоговое коммюнике

Лидеры стран G7 призвали к продолжению расследования происхождения коронавируса. Эту работу должна вести Всемирная организация здравоохранения.
Известный учёный настаивает на искусственном происхождении коронавируса

"Мы призываем к проведению своевременного, прозрачного, научно обоснованного второго этапа расследования происхождения COVID-19 под руководством ВОЗ", - говорится в финальном коммюнике саммита G7, который проходил в Британии.

Ранее ВОЗ уже провела своё расследование происхождения коронавируса. Специалисты организации работали в Китае, но не нашли доказательств искусственного происхождения вируса.

Тем не менее такая версия активно обсуждается мировым научным сообществом и некоторые учёные полагают, что коронавирус имеет искусственное происхождение. Серьёзных доказательств этого утверждения нет.

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