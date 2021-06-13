Мэр Кисловодска впал в кому после падения с электросамоката

Ему сделали сложную операцию

Мэр Кисловодска Александр Курбатов находится в коме после сложной операции. Накануне, 12 июня он упал с электросамоката и ударился головой о бордюр. Курбатова доставили в больницу без сознания и сделали операцию, после чего поместили в реанимацию и ввели в искусственную кому.

Подробности состояния здоровья мэра города-курорта сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Огромная благодарность врачам - вся необходимая помощь оказана вовремя. Состояние пациента стабилизировалось, он находится в искусственной коме. Александр Вячеславович под постоянным наблюдением специалистов. Твердо убеждён, что он поправится", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Для лечения Курбатова в Кисловодск из Москвы прилетели врачи Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени Бурденко.

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