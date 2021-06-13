ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ивановская область ввела особые правила въезда из-за коронавируса

16:44
  • воскресенье
  • 13 июня 2021

Установлены дополнительные посты ДПС

Власти Ивановской области ввели особые правила въезда в регион из-за роста числа заболевших коронавирусом в столице. На Костромском, Ярославском и Московском направлениях установлены дополнительные наряды ДПС, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Собянин ввёл "длинные выходные" для ослабления скорости распространения вируса

Въезжающим в область теперь необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Это правило не распространяется на полностью вакцинированных граждан и лиц со справками о наличии антител. Зелёный свет также дан гражданам с отрицательным тестом на коронавирус.

На этой неделе число новых больных в России стало расти. 13 июня зафиксировано 14 723 заболевших, из них в Москве – 7 704. В Ивановской области с начала пандемии выявлено 37 037 случаев заражения коронавирусом, в том числе 61 - за последние сутки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Санитарно-эпидемиологический контроль на посту ДПС
Санитарно-эпидемиологический контроль на посту ДПС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.