Ивановская область ввела особые правила въезда из-за коронавируса

Установлены дополнительные посты ДПС

Власти Ивановской области ввели особые правила въезда в регион из-за роста числа заболевших коронавирусом в столице. На Костромском, Ярославском и Московском направлениях установлены дополнительные наряды ДПС, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Въезжающим в область теперь необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Это правило не распространяется на полностью вакцинированных граждан и лиц со справками о наличии антител. Зелёный свет также дан гражданам с отрицательным тестом на коронавирус.

На этой неделе число новых больных в России стало расти. 13 июня зафиксировано 14 723 заболевших, из них в Москве – 7 704. В Ивановской области с начала пандемии выявлено 37 037 случаев заражения коронавирусом, в том числе 61 - за последние сутки.

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