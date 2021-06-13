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В Южном округе Москвы установят памятный знак воинам-интернационалистам

18:00
  • воскресенье
  • 13 июня 2021

Он появится на территории школы №998

В московском районе Братеево появится памятный знак воинам-интернационалистам, прошедшим Афганистан и другие конфликты. Содействие в установке мемориала окажет член Общественной палаты Евгений Нифантьев.
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Памятный знак расположится на территории школы № 998, в которой есть кадетский класс. Для юных кадетов это будет особо важно, считает Нифантьев.

"Важно сохранить память о значимых событиях нашей истории и людях, которые пожертвовали жизнью, выполняя свой воинский долг. В районе Братеево проживает порядка 250 участников боевых действий в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах. Они хотят увековечить память о своих погибших сослуживцах, потому и обратились с идеей установить этот памятный знак", – рассказал Нифантьев.

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Евгений Нифантьев
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