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Власти Петербурга готовят новые ограничения в связи с коронавирусом

19:14
  • воскресенье
  • 13 июня 2021

Будет усилен контроль за соблюдением санитарных норм

Губернатор Петербурга Александр Беглов допустил новые ограничения в городе на фоне роста заболеваемости коронавирусом. "Правительство Санкт‑Петербурга будет вынуждено усилить меры контроля за работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий", - приводит слова Беглова РБК.
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Глава города распорядился усилить дезинфекцию общественного транспорта и мест массового скопления людей. Он напомнил жителям о необходимости носить маски в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

На фоне роста числа больных коронавирусом ранее в Москве введены новые ограничения. Мэр Сергей Собянин объявил "длинные выходные" до 20 июня, распорядился закрыть на это время ночные клубы, в парках не будут работать аттракционы, а в торговых центрах – фудкорты.

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