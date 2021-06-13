Власти Петербурга готовят новые ограничения в связи с коронавирусом

Будет усилен контроль за соблюдением санитарных норм

Губернатор Петербурга Александр Беглов допустил новые ограничения в городе на фоне роста заболеваемости коронавирусом. "Правительство Санкт‑Петербурга будет вынуждено усилить меры контроля за работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий", - приводит слова Беглова РБК.

Глава города распорядился усилить дезинфекцию общественного транспорта и мест массового скопления людей. Он напомнил жителям о необходимости носить маски в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

На фоне роста числа больных коронавирусом ранее в Москве введены новые ограничения. Мэр Сергей Собянин объявил "длинные выходные" до 20 июня, распорядился закрыть на это время ночные клубы, в парках не будут работать аттракционы, а в торговых центрах – фудкорты.

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