В Ленинградской области перевернулся экскурсионный автобус

Есть пострадавшие
В Ленинградской области съехал в кювет и перевернулся экскурсионный автобус. В нём ехали 45 человек. В аварии пострадали 10 туристов, семеро из них госпитализированы.
В региональном управлении МЧС сообщили, что, по предварительным данным, в этой аварии погибших нет.
ДТП произошло недалеко от деревни Верхние Мандроги.
О причинах аварии пока ничего не сообщается, но не исключено, что водитель автобуса не справился с управлением на мокрой дороге.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: