В Ленинградской области перевернулся экскурсионный автобус

Есть пострадавшие

В Ленинградской области съехал в кювет и перевернулся экскурсионный автобус. В нём ехали 45 человек. В аварии пострадали 10 туристов, семеро из них госпитализированы.

В региональном управлении МЧС сообщили, что, по предварительным данным, в этой аварии погибших нет.

ДТП произошло недалеко от деревни Верхние Мандроги.

О причинах аварии пока ничего не сообщается, но не исключено, что водитель автобуса не справился с управлением на мокрой дороге.

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