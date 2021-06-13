ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Ленинградской области перевернулся экскурсионный автобус

18:32
  • воскресенье
  • 13 июня 2021

Есть пострадавшие

В Ленинградской области съехал в кювет и перевернулся экскурсионный автобус. В нём ехали 45 человек. В аварии пострадали 10 туристов, семеро из них госпитализированы.
Подробности ДТП с автобусом на Урале

В региональном управлении МЧС сообщили, что, по предварительным данным, в этой аварии погибших нет.

ДТП произошло недалеко от деревни Верхние Мандроги.

О причинах аварии пока ничего не сообщается, но не исключено, что водитель автобуса не справился с управлением на мокрой дороге.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Последствие ДТП с участием автобуса
Последствие ДТП с участием автобуса
Последствие ДТП с участием автобуса
Последствие ДТП с участием автобуса
Последствие ДТП с участием автобуса
Последствие ДТП с участием автобуса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.