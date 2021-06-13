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Байден нелепо оправдался за отказ от пресс-конференции с Путиным

19:37
  • воскресенье
  • 13 июня 2021

Президенты России и США встретятся в Женеве 16 июня

Джо Байден оправдался за отказ проводить совместную с Владимиром Путиным пресс-конференцию после их встречи в Женеве. Американский лидер сказал, что брифинг - это не конкурс, кто лучше выглядит на камеру.
Названа причина отмены совместной пресс-конференции Путина и Байдена

"Это не конкурс, кто лучше выступит перед пресс-конференцией, кто кого попытается поставить в неудобное положение", - сказал Байден.

Он отметил, что на пресс-конференции намерен ясно обозначить условия улучшения отношений с Россией, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что лидеры России и США проведут раздельные пресс-конференции после саммита в Женеве 16 июня. Инициатива такого формата исходила из Белого дома. В Кремле спокойно восприняли эту новость и отметили, что в таком случае Путин тоже выйдет отдельно на общение с прессой.

Между тем наблюдатели отмечают, что 78-летний Джо Байден физически и психологически не готов к серьёзному и долгому общению с журналистами. Представители прессы в Белом доме на одном из брифингов Байдена вскоре после его вступления в должность заметили, что перед ним лежали карточки с фамилиями корреспондентов, которые должны были задавать вопросы и ответы на эти вопросы.

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