Байден нелепо оправдался за отказ от пресс-конференции с Путиным

Президенты России и США встретятся в Женеве 16 июня

Джо Байден оправдался за отказ проводить совместную с Владимиром Путиным пресс-конференцию после их встречи в Женеве. Американский лидер сказал, что брифинг - это не конкурс, кто лучше выглядит на камеру.

"Это не конкурс, кто лучше выступит перед пресс-конференцией, кто кого попытается поставить в неудобное положение", - сказал Байден.

Он отметил, что на пресс-конференции намерен ясно обозначить условия улучшения отношений с Россией, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что лидеры России и США проведут раздельные пресс-конференции после саммита в Женеве 16 июня. Инициатива такого формата исходила из Белого дома. В Кремле спокойно восприняли эту новость и отметили, что в таком случае Путин тоже выйдет отдельно на общение с прессой.

Между тем наблюдатели отмечают, что 78-летний Джо Байден физически и психологически не готов к серьёзному и долгому общению с журналистами. Представители прессы в Белом доме на одном из брифингов Байдена вскоре после его вступления в должность заметили, что перед ним лежали карточки с фамилиями корреспондентов, которые должны были задавать вопросы и ответы на эти вопросы.

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