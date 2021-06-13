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Москвичей предупредили о приходе 30-градусной жары

19:50
  • воскресенье
  • 13 июня 2021

Осадков не ожидается

На следующей неделе в столичный регион придёт настоящая летняя жара. К воскресенью, 20 июня воздух прогреется до плюс 31 градуса.
Москвичей ждет неделя "вызывающей недомогание" погоды

По прогнозу Гидрометцентра России, в начале недели пройдут небольшие дожди при дневной температуре 24-26 градусов. В среду осадки прекратятся, а температура начнёт расти.

В пятницу, 18 июня воздух прогреется до 27 градусов, а в выходные будет солнечно, без осадков и до плюс 31-го.

Ранее синоптики прогнозировали в целом тёплое и не слишком дождливое лето в Центральной России.  

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