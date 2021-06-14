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Вступили в силу новые антироссийские санкции США

10:05
  • понедельник
  • 14 июня 2021

Они касаются госдолга России

14 июня вступили в силу санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям покупать новые российские рублевые гособлигации. При этом банки смогут по-прежнему покупать и продавать российские госбонды на вторичном рынке.
МИД: санкции против России - это навсегда

Мнения экспертов по поводу очередного пакета антироссийских санкций расходятся. Одни полагают, что они негативно скажутся на российской экономике и будут болезненны для нашей финансовой системы. Другие уверены, что ограничения ударят в первую очередь по американским инвесторам, которые вложились в российский госдолг.

США и Европа начали вводить санкции против России в 2014 году. Причиной стали события на Украине и воссоединение Крыма с Россией.

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