Ситуация накаляется: врачи рекомендуют россиянам прививаться от коронавируса

Растёт число заболевших

Самым эффективным способом защитить себя от коронавируса остаётся прививка. Пункты вакцинации открыты даже в праздники. Для того, чтобы снизить темп распространения инфекции, сразу в нескольких регионах вводят дополнительные ограничения.

Ситуация накаляется, признаются врачи. Из 14 тысяч коек, выделенных в столице для пациентов с коронавирусом, заняты уже почти 80%. Всё чаще прибывшие в больницу пациенты с подтверждённым коронавирусом оказываются в реанимации. У тех, кто никогда не болел и не имеет антител, болезнь протекает тяжелее, чем это наблюдалось в прошлые периоды всплеска пандемии.

Врачи наблюдают значительное расширение возрастного диапазона среди заболевших, сообщает "ТВ Центр". Сегодня всё чаще на больничные койки попадают пациенты молодого возраста, отмечают врачи. По их словам, это связано с постоянной мутацией вируса. Поэтому медики призывают не затягивать с вакцинацией.

Власти Москвы и Подмосковья запустили стимулирующую программу. Так с 13 июня по 11 июля в Москве проходит розыгрыш автомобилей для людей, сделавших прививку первым компонентом. Еженедельно разыгрывается пять машин, стоимостью до миллиона рублей. А в Подмосковье можно получить ключи от трёхкомнатной квартиры в Серпухове.

В Петербурге в работе фан-зоны чемпионата Европы по футболу вводятся новые ограничения. С этого понедельника вход без масок запрещен, а с 17 июня на территории закроются фудкорты и будут продаваться только напитки. Во всём городе приостановят проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общественного питания, а также работу детских комнат в кафе и ресторанах.

В Роспотребнадзоре выяснили - всё чаще переносчиками новых штаммов коронавируса становится молодёжь. Причём, они зачастую переносят болезнь в лёгкой форме и не обращаются за медицинской помощью. Врачи настоятельно рекомендуют обязательно носить средства индивидуальной защиты и незамедлительно вакцинироваться.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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