Байден хочет заручиться поддержкой НАТО перед встречей с Путиным

Глава Белого дома примет участие в саммите Альянса

Новую стратегическую концепцию НАТО рассмотрят в Брюсселе. Там стартует самый короткий в истории саммит альянса. Говорить будут о вызовах, стоящих перед союзом. В числе главных угроз предсказуемо называют Китай и Россию. Американский президент Джо Байден, который тоже примет участие в форуме, намерен обсудить с партнёрами предстоящую встречу с Владимиром Путиным.

В программе европейского турне американского президента осталось два пункта. Причем первый - участие в саммите НАТО - станет подготовкой к кульминации всей поездки - встрече с Владимиром Путиным. Именно эти переговоры Байден намерен обсудить с лидерами стран Альянса.

Он прилетел в Брюссель накануне, но близость прибытия президента США жители бельгийской столицы ощутили куда раньше. Перекрытые дороги и тоннели, колючая проволока в центре города, фактический запрет на использование личных автомобилей и отключение мобильной связи по пути следования кортежа Байдена, делегация которого насчитывает более 700 человек. Меры безопасности в Женеве, где пройдёт встреча с Путиным – тоже не менее серьёзные.

Между тем журналисты-свидетели переговоров Горбачева и Рейгана в 1985 году вспоминают, как всё было 36 лет назад. "Мы видим серьезный контраст между 1985 годом и тем, что происходит сейчас. Тогда было немного мер безопасности. Они, конечно, были, но казались почти незаметными, скрытными. Сегодня нельзя и мечтать о таких условиях на дипломатических встречах подобного рода" ,- говорит директор отдела информации телевидения Швейцарии Клод Смаджа.

Саммит НАТО начнётся сразу после полудня. Обсуждать Россию Байден намерен за закрытыми дверями. Но некоторые подробности в самолёте по пути из Лондона в Брюссель рассказал его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Есть два фундаментальных вопроса наших отношений с Россией. Первый - существуют ли области, в которых в наших общих интересах мы можем работать совместно, чтобы добиться результатов, которые будут работать на Соединенные Штаты? И второй - как нам послать чёткий сигнал о тех вредоносных действиях, которые мы не потерпим, и на которые мы будем реагировать?

Претензии у Вашингтона все те же: мнимые кибератаки и, якобы, агрессивная внешняя политика Москвы, о чем в преддверии саммита открыто заявил генсек Альянса.

Слушать коллег Байден будет около трёх часов - именно столько продлится саммит. Информацию, конечно, учтёт, но действовать на переговорах 16 июня, скорее всего, будет самостоятельно. Ведь, несмотря на все заявления новой американской администрации о намерениях восстановить и укрепить отношения с ЕС и НАТО, Вашингтон всё равно всегда продолжит претендовать на роль лидера. "Америка вернулась" - провозгласил Байден перед началом европейского турне. И в этом ключ ко всей американской политике.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram