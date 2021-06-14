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Смотрите в 22:15 специальный репортаж "Закавказский узел"

12:50
  • понедельник
  • 14 июня 2021

Он посвящён досрочным парламентским выборам в Армении

На этой неделе в Армении пройдут досрочные выборы в парламент. Они призваны разрешить внутриполитический кризис, охвативший страну после конфликта в Нагорном Карабахе.

О том, кто в этих выборах участвует, и почему они так важны не только для самой Армении, но и для всего региона - смотрите специальный репортаж Веры Кузьминой "Закавказский узел" сегодня в 22.15 на нашем канале.

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