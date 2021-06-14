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В Москве растёт число доноров крови

13:28
  • понедельник
  • 14 июня 2021

С начала года сдали кровь 60 тысяч человек

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В России с начала года уже на 9% увеличилось количество тех, кто пришёл в центры переливания.
"Лидеры России" сдали кровь для банка доноров

Только в Москве за последние пять месяцев кровь сдали более 60 тысяч человек. Всего же каждый год донорами становятся свыше миллиона россиян, сообщает "ТВ Центр".

Дата отмечается во всём мире уже 18 лет подряд. День выбран не случайно. Именно 14 июня родился австрийский врач и иммунолог Карл Ландштейнер, получивший Нобелевскую премию за открытие групп крови у человека.

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