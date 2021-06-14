В Москве прошёл фестиваль спорта и творчества "На высоте"

В нём приняли участие семьи с детьми

Фестиваль спорта и творчества "На высоте" прошёл в Южнопортовом районе столицы. Площадки расположились прямо на крыше торгово-развлекательного центра. Участие в фестивале приняли десятки местных жителей - как дети, так и взрослые.

Для них провели различные мастер-классы, а также турнир по стритболу и кинопоказ. Праздник состоялся по инициативе члена Общественной палаты Светланы Разворотневой. Ранее правозащитница выступила с предложением открыть в каждом районе Москвы спортивно-досуговые комплексы и бассейны для детей., напоминает "ТВ Центр".

"Мне бы очень хотелось, чтобы в моём родном районе и других районах Москвы были возможности бесплатного занятия в кружках, секциях, возможности для саморазвития. Чтобы они существовали не только летом и не только на одном празднике, а, чтобы такие возможности были доступны круглый год", - отметила Разворотнева.

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