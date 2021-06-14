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"Мир, любовь и роботы": молодые художники и инженеры показывают мастерство в Крыму

14:00
  • понедельник
  • 14 июня 2021

Они создают уникальные проекты

Смелые творческие эксперименты в тандеме с передовыми технологиями. В год науки в Крыму на площадке арт-кластера “Таврида” проходит вторая образовательная смена под названием “Мир, любовь и роботы”. Молодые творцы - художники и инженеры из 60 регионов России - объединились для создания уникальных проектов.
В Крыму стартовала первая в 2021 году смена форума "Таврида"

Художник из Москвы Виктория Борисова работает в необычной технике – вместо кисти рисунок на холсте оставляет робот-пылесос. Участники заезда опираются в своём творчестве на достижения учёных. Здесь призывают прочувствовать науку и не боятся самых смелых творческих экспериментов.

Первые шаги помогают сделать опытные профессионалы. Например, президент РАН Александр Сергеев. Перспективные разработки и их популяризацию обсуждали в неформальной обстановке за завтраком, сообщает "ТВ Центр".

"Новая, сложная научная информация, а она становится все сложнее, потому что учёные все глубже и глубже копаются вовнутрь, чтобы она была интерпретируемой и понимаемой, как интересная, ориентирующая информация для возможно большего круга молодёжи", - сказал Сергеев.

Вполне возможно, именно это поколение сможет осуществить мечту советской интеллигенции – закончить споры между физиками и лириками, объединив их усилия.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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