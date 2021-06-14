Украина мечтает о компенсациях после запуска "Северного потока - 2"

Поддержку Киеву обещал Джо Байден

В Киеве заговорили о мифических компенсациях, которые Украина может получить после запуска "Северного потока - 2". Там опасаются, что газопровод ударит по экономике Незалежной, поэтому готовы вести переговоры о получении компенсации из-за потери прибыли от транзита газа.

Такое громкое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Die Welt. "Если нам предложат переговоры о компенсации, то мы это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", - сказал дипломат.

Кулеба заговорил о компенсации за возможные потери после обнадёживающего для Киева заявления американского президента. Джо Байден недавно пообещал Украине максимальную безопасность после запуска "Северного потока - 2".

Строительство газопровода "Северный поток - 2" должно было завершиться в декабре 2019 года, но из-за американских санкций проект покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. Помимо США, против строительства активно выступает Украина, опасающаяся потерять статус страны-транзитёра газа. В России заявляют, что газопровод в любом случае будет построен.

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