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Гинцбург предупредил о последствиях медленной вакцинации

10:58
  • понедельник
  • 14 июня 2021

В России сделали прививку 12% граждан

Учёные предупредили о последствиях медленных темпов вакцинации. Это может привести к появлению новых штаммов коронавируса, рассказал  директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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По его словам, вакцинироваться необходимо в быстром темпе и всем гражданам, которые постоянно контактируют друг с другом. "Если часть провакцинировать, а часть - нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами", - приводит ТАСС слова Гинцбурга.

По последним данным, в России сделали прививку около 18 миллионов граждан. По сравнению с другими странами темпы вакцинации у нас достаточно низкие. Для стимулирования прививающихся власти нескольких регионов вводят поощрительные программы и проводят лотереи. 

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