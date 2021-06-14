Гинцбург предупредил о последствиях медленной вакцинации

В России сделали прививку 12% граждан

Учёные предупредили о последствиях медленных темпов вакцинации. Это может привести к появлению новых штаммов коронавируса, рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вакцинироваться необходимо в быстром темпе и всем гражданам, которые постоянно контактируют друг с другом. "Если часть провакцинировать, а часть - нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами", - приводит ТАСС слова Гинцбурга.

По последним данным, в России сделали прививку около 18 миллионов граждан. По сравнению с другими странами темпы вакцинации у нас достаточно низкие. Для стимулирования прививающихся власти нескольких регионов вводят поощрительные программы и проводят лотереи.

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