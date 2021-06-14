Сергунина: Образовательный комплекс "Техноград" запустил авторский карьерный подкаст

Он представлен на популярных сетевых платформах

"Мы вам перезвоним!" - так называется бесплатный подкаст, представленный инновационно-образовательным комплексом "Техноград" на ВДНХ на платформах "Яндекс.Музыка", Google и Apple Podcasts. Все желающие могут узнать о том, как правильно составить резюме и произвести впечатление на работодателя.

"Проект посвящён трудоустройству, планированию карьеры и личностному развитию. Первые семь выпусков уже доступны для всех желающих. Новые будут появляться еженедельно", - сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Продолжительность выпусков – от 20 до 45 минут, в таком формате их удобно слушать по пути на работу. Они представляют собой разговор ведущего с экспертом. Гостями будут карьерные консультанты, психологи и HR-специалисты центра развития карьеры "Технограда".

К примеру, из беседы "Основные ошибки при поиске работы" слушатели узнают, сколько времени в среднем тратит работодатель перед тем, как пригласить соискателя на собеседование, и почему важно перезванивать после отправки отклика на вакансию.

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