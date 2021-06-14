Денис Проценко: Большинство пациентов с COVID-19 не делали прививку

Врач рекомендует срочно вакцинироваться

Большинство больных коронавирусом, которые сейчас лечатся в московских клиниках, вовремя не прошли вакцинацию. Об этом "Интерфаксу" сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Ситуация, по его словам, напоминает прошлый год, но есть одно отличие. "Тогда у нас не было вакцины, не было защиты от вируса, а сейчас есть", - сказал врач.

Врач напомнил об элементарных правилах: ограничить контакты, избегать мест массового скопления людей и сделать прививку. В Москве это можно сделать в поликлиниках, торговых центрах, мобильных пунктах вакцинации, частных медцентрах, в центрах "Мои документы" и в павильонах "Здоровая Москва".

По решению мэра Сергея Собянина, в столице запущена программа стимулирования вакцинации. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины, станут участниками розыгрыша автомобилей.

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