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ДС "Мегаспорт" грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер

13:02
  • понедельник
  • 14 июня 2021

Зрители пришли на концерт без масок

Дворец спорта "Мегаспорт" могут оштрафовать на миллион рублей или закрыть на три месяца. Объединение административно-технических инспекций Москвы выявило там грубые нарушения санитарных правил во время концерта группы "Звери".
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Как сообщил заместитель начальника ОАТИ Дмитрий Воронков, зрители на концерте не соблюдали социальную дистанцию и были без масок. Представителей руководства дворца спорта вызовут для составления протокола.

На прошлой неделе в Москве наблюдался рост числа заболевших коронавирусом. В связи с этим власти ввели новые ограничения и усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах.

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