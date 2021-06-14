ДС "Мегаспорт" грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер

Зрители пришли на концерт без масок

Дворец спорта "Мегаспорт" могут оштрафовать на миллион рублей или закрыть на три месяца. Объединение административно-технических инспекций Москвы выявило там грубые нарушения санитарных правил во время концерта группы "Звери".

Как сообщил заместитель начальника ОАТИ Дмитрий Воронков, зрители на концерте не соблюдали социальную дистанцию и были без масок. Представителей руководства дворца спорта вызовут для составления протокола.

На прошлой неделе в Москве наблюдался рост числа заболевших коронавирусом. В связи с этим власти ввели новые ограничения и усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах.

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