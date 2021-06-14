Президент дал большое интервью американскому телеканалу

Владимир Путин назвал главную задачу своей жизни. Президент России сказал об этом в большом интервью американской телекомпании NBC, которое он дал перед встречей в Женеве с Джо Байденом.

"Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России", - приводит выдержки из интервью пресс-служба Кремля.

По заверению главы государства, он сделает всё, чтобы преданные стране люди были поддержаны. При этом такой человек, как выразился Путин, может даже критически относиться к его деятельности.

Руководитель страны также сказал, что знает, в каком направлении нужно двигаться, чтобы обеспечить интересы России. Президент отметил, что, когда на его место придёт другой человек, Россия не рухнет и в стране не произойдут кардинальные события.

"Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придёт когда-то обязательно на моё место другой человек. И почему всё это должно рухнуть, что ли?", - сказал президент.

Он напомнил о событиях 20-летней давности. Тогда Россия балансировала на грани сохранения суверенитета, а большое число людей жило за чертой бедности. Сейчас проблемы в России есть, но ситуация поменялась в лучшую сторону.

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