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В Севастополе с размахом отмечают День города

15:42
  • понедельник
  • 14 июня 2021

Вечером пройдёт праздничный концерт

День города отмечают в Севастополе. Он был основан 238 лет назад. На площади Нахимова прошла торжественная церемония открытия Доски почёта. На ней разместили портреты жителей Севастополя, которые внесли особый вклад в развитие города.

В каждом районе проходят фестивали и ярмарки. Узнать об истории Севастополя можно во время экскурсий. А завершит праздник большой концерт и красочное шоу дронов, сообщает "ТВ Центр".

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