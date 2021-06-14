"Господи, как же хочется погулять-то": Буйнов обратился к поклонникам из больницы

Врачи пока не разрешают

Александр Буйнов попал в больницу с коронавирусом. Он успокоил своих поклонников, написав в Instagram, что чувствует себя вполне бодро.

Певец открыл тайну: оказывается, у него через душевую есть выход на улицу, но туда ему выходить ещё нельзя. "Господи, как же хочется погулять-то", - написал 71-летний певец.

В комментариях друга поддержали Лолита Милявская, Игорь Крутой и Ида Достман. А певица Анита Цой отреагировала на жалобы звезды, который страдает без физических нагрузок: "Саня, потом займёшься спортом. Пока лечись".

Известно, что Буйнов некоторое время назад сделал прививку от коронавируса. Он уверяет, что вакцинация помогла ему избежать тяжёлых последствий заболевания.

На прошлой неделе в Москве увеличилось число больных коронавирусом. Врачи говорят, что среди попавших в больницы – много молодых людей. Но и группу риска вирус тоже не обходит стороной. Из-за этого власти ввели новые ограничения: до 20 июня рестораны работают до 23 часов, а ночные клубы закрыты.

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