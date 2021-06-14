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Путин поздравил Беннета с избранием главой правительства Израиля

16:35
  • понедельник
  • 14 июня 2021

В стране сменился кабинет министров

Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет. Поздравления в адрес главы правительства страны направил Владимир Путин.
Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту Израиля

Президент подчеркнул: российско-израильские отношения традиционно носят дружественный характер и выразил надежду, что деятельность Беннета будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях.

Новое правительство парламент Израиля утвердил 13 июня. Исход премьерской гонки был не ясен до последнего. В итоге "за" Беннета проголосовали 60 депутатов, "против" - всего на одного меньше.

На посту главы кабмина - Нафтали Беннет сменил Биньямина Нетаньяху, который занимал эту должность в общей сложности 15 лет, сообщает "ТВ Центр".

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