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Путин заявил о готовности обмена заключёнными с США

15:06
  • понедельник
  • 14 июня 2021

Президент дал большое интервью перед встречей с Джо Байденом

Россия готова рассматривать вопрос об обмене заключёнными с США. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC. "Да, да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Захарова рассказала, состоится ли обмен заключенными между Россией и США

При этом российский лидер указал, что в США содержится под стражей гораздо больше россиян, чем в России - американцев.

Среди самых известных заключённых в американских тюрьмах – российский предприниматель Виктор Бут и лётчик Константин Ярошенко. Они осуждены на длительные сроки по надуманным обвинениям.   

В России отбывают наказание Пол Уилан и Тревор Рид. Уилана осудили за шпионаж, Рида – за насилие в отношении полицейского.

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