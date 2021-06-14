Путин заявил о готовности обмена заключёнными с США

Президент дал большое интервью перед встречей с Джо Байденом

Россия готова рассматривать вопрос об обмене заключёнными с США. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC. "Да, да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом российский лидер указал, что в США содержится под стражей гораздо больше россиян, чем в России - американцев.

Среди самых известных заключённых в американских тюрьмах – российский предприниматель Виктор Бут и лётчик Константин Ярошенко. Они осуждены на длительные сроки по надуманным обвинениям.

В России отбывают наказание Пол Уилан и Тревор Рид. Уилана осудили за шпионаж, Рида – за насилие в отношении полицейского.

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