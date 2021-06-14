В Новосибирске взорвалась АЗС: есть пострадавшие

На месте ЧП работают пожарные

В Новосибирске загорелась автозаправочная станция. Пострадали, по предварительным данным, шесть человек. Среди получивших ожоги людей - двое пожарных.

После возгорания начались взрывы резервуаров с топливом – бензином и газом, сообщает ТАСС.

ЧП произошло на заправке на Гусинобродском шоссе. Трассу оперативно перекрыли.

В городе сейчас очень жарко и дует сильный ветер. Пожарные ведут борьбу с огнём. Площадь возгорания превышает 800 квадратных метров.

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