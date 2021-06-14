ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Новосибирске взорвалась АЗС: есть пострадавшие

15:01
  • понедельник
  • 14 июня 2021

На месте ЧП работают пожарные

В Новосибирске загорелась автозаправочная станция. Пострадали, по предварительным данным, шесть человек. Среди получивших ожоги людей - двое пожарных.

После возгорания начались взрывы резервуаров с топливом – бензином и газом, сообщает ТАСС.

ЧП произошло на заправке на Гусинобродском шоссе. Трассу оперативно перекрыли.

В городе сейчас очень жарко и дует сильный ветер. Пожарные ведут борьбу с огнём. Площадь возгорания превышает 800 квадратных метров. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Взрыв на АЗС
Взрыв на АЗС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.