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Нет доказательств: Путин ответил на обвинения России в кибератаках

16:01
  • понедельник
  • 14 июня 2021

Президент дал интервью NBC перед встречей с Джо Байденом

США не предоставили никаких доказательств, свидетельствующих о причастности России к кибератакам и вмешательству в американские выборы. Все обвинения по этому поводу беспочвенны, заявил Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
Путин заявил о готовности обмена заключёнными с США

"Нас обвиняют в самых разных вещах: вмешательство в выборы, кибератаки и так далее. И ни разу они не озаботились тем, чтобы предоставить какие-либо улики или доказательства", - указал президент России.

Он также иронично отметил, что Москву осталось обвинить только в проблеме движения за права чернокожих. "Я удивлён, что нас ещё не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter. Мы всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за их права", - сказал Путин.

Ранее из Вашингтона звучали обвинения в адрес Москвы о вмешательстве в выборы, но ни одно из них не было подкреплено весомыми доказательствами.

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