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Десятки человек погибли при взрыве газа на рынке в Китае

17:50
  • понедельник
  • 14 июня 2021

Пострадавших - более ста

В китайской провинции Хубэй произошёл взрыв на продовольственном рынке. Погибли более 20 человек, ранения и травмы получили более 130 посетителей и продавцов.

Центральное телевидение Китая сообщает, что на месте взрыва работают полиция и спасатели – всего более 170 человек.

Ударная волна полностью разрушила здание рынка, а в находящихся поблизости домах выбило стёкла. По предварительным данным, взрыв произошёл из-за утечки газа.

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