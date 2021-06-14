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Несколько магазинов в ТЦ "Афимолл" могут закрыть за нарушения мер против COVID-19

18:03
  • понедельник
  • 14 июня 2021

Там не соблюдались санитарные правила

В торговом центре "Афимолл" могут закрыть или оштрафовать несколько магазинов из-за нарушений санитарных правил. Их выявил столичный Роспотребнадзор. В торговом центре посетители находились без масок и перчаток, а его руководство никак на это не реагировало.
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В нескольких магазинах не было установлено необходимое оборудование по обеззараживаю воздуха, не проводился входной контроль работников. Также в магазинах не было запаса дезинфицирующих средств. В салоне красоты того же ТЦ отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха.

За эти нарушения работа магазинов и салона красоты может быть приостановлена на 90 дней.

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