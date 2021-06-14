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Роман Романенко проконтролирует строительство школы и детского сада на юге Москвы

18:14
  • понедельник
  • 14 июня 2021

Депутат побывал на стройплощадке

Депутат Госдумы Роман Романенко возьмёт на контроль строительство учебного корпуса в столичном районе Чертаново Южное.
Роман Романенко запустил дрон с надписью "Россия - страна первых"

Герой России побывал на стройплощадке и заявил, что важным фактором для людей при выборе места жительства становится доступность социальных объектов.

Он отметил, что будущим жителям Чертаново Южное повезёт, поскольку в новом жилом комплексе сразу будет и детский сад, и школа.

Школу оборудуют кабинетами с лаборантскими по естественным наукам, там будут просторный спортивный зал и шахматные классы, кабинеты по робототехники и ИТ-полигон.

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