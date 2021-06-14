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Доктор Румянцев призывает расширить спектр бесплатных анализов

18:39
  • понедельник
  • 14 июня 2021

Это нужно для увеличения числа доноров

В России необходимо расширить перечень бесплатных анализов для потенциальных доноров. Это сыграет большую роль в повышении качества жизни, так считает главный детский онколог-гематолог, член президиума РАН, президент Центра имени Димы Рогачёва Александр Румянцев.
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"Анализы позволят укрепить общий уровень здоровья, и дадут донорам понимание: может он сдать кровь или нет. Как следствие, сами продукты донорства станут более качественными”, - сказал врач.

Сейчас россиян приучили к торговым отношениям, но донорство должно быть безвозмездным, полагает Румянцев. В качестве примера он привёл схему работы с донорами в своём центре. Там успешно сформирован и действует пул безвозмездных доноров. Ежегодно сюда приходят сдавать кровь около 10 тысяч человек.

14 июня в мире отмечается День донора. Звание "Почётный донор России" получают те, кто безвозмездно сдал кровь или её компоненты 40 или более раз или плазму крови 60 или более раз. Таким донорам предоставляется право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта и другие преференции.

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