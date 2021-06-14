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Ресторан McDonald's в ЦАО могут закрыть за нарушение социальной дистанции в заведении

19:41
  • понедельник
  • 14 июня 2021

Там не соблюдался санитарный режим

Ресторан McDonald's на Мясницкой улице в Москве могут закрыть на три месяца за нарушения санитарных правил. Их выявили инспекторы Объединения административно-технических инспекций.
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В заведении общепита не соблюдалась социальная дистанция между посетителями. Руководство ресторана пригласили в инспекцию для составления протоколов и дачи пояснений.

Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора выявили множественные нарушения в нескольких магазинах и салоне красоты в торговом центре "Афимолл". Их могут оштрафовать или закрыть на 90 суток.

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