Ресторан McDonald's в ЦАО могут закрыть за нарушение социальной дистанции в заведении

Там не соблюдался санитарный режим

Ресторан McDonald's на Мясницкой улице в Москве могут закрыть на три месяца за нарушения санитарных правил. Их выявили инспекторы Объединения административно-технических инспекций.

В заведении общепита не соблюдалась социальная дистанция между посетителями. Руководство ресторана пригласили в инспекцию для составления протоколов и дачи пояснений.

Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора выявили множественные нарушения в нескольких магазинах и салоне красоты в торговом центре "Афимолл". Их могут оштрафовать или закрыть на 90 суток.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram