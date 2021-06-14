Евгений Попов: Готовлю поправки в законодательство об охране культурного наследия

Журналист ратует за сохранение исторических зданий

В России возрождается интерес к истории страны и её культурному наследию. Об этом заявил тележурналист Евгений Попов, комментируя визит президента Владимира Путина в Третьяковскую галерею. Глава государства в День России побывал на выставке, посвящённой 800-летию со дня рождения Александра Невского.

"Проявленное внимание к мероприятию со стороны руководства страны – тому подтверждение. Всё больше людей осознают, что культурное наследие – это фундамент, на котором строится система ценностей, передаваемая из поколения в поколение, развивается уникальность и самобытность нации", - отметил Попов.

Он уделяет много внимания сохранению исторических зданий. По мнению журналиста, необходимо законодательно закрепить норму изъятия объектов культурного наследия у недобросовестных собственников, не выполняющих обязательств по их сохранению в надлежащем виде. Сохранение исторической памяти и культурных ценностей должно быть в приоритете у государства, отметил Попов.

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