Эксперт оценил избрание политика на новую должность

Эксперты высоко оценили избрание вице-спикера Госдумы Петра Толстого на должность секретаря Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия". По мнению генерального директора АНО "Центр изучения проблем международных санкционных режимов" Марата Баширова, это поможет однопартийцам Толстого наладить взаимодействие с избирателями.

Толстой хорошо известен не только в партийных рядах, но и среди общественников, представителей инициативных групп разных уровней, отметил политолог. По его мнению, за время работы на посту депутата от Люблинского городского округа Москвы Толстой показал свою эффективность и ответственный подход к работе с людьми.

Эксперт уверен, что ротация в региональном отделении "Единой России" и проводимая жёсткая кадровая политика свидетельствуют о том, что партия развивается с учётом ценностей, которые разделяет большинство россиян.

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