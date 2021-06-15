Байден прокомментировал свое скандальное высказывание о Путине

В интервью глава Белого дома назвал президента России "убийцей"

В ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО президента Соединенных Штатов Джо Байдена попросили прокомментировать сделанное им во время одного из прошлых интервью заявление о том, что о считает российского лидера Владимира Путина "убийцей". Ответ главы Белого дома получился невнятным.

"Послушайте, он ясно дал понять, что … дело в том, что я считаю, что в прошлом он сам говорил о том, что он может сделать или сделал… Когда меня в прямом эфире спросили об этом, я ответил честно", - приводит слова Байдена РИА "Новости".

После этого журналист напомнил американскому президенту, что Путин иронично отреагировал на оскорбительные высказывания. "Я, правда, тоже смеюсь", - заметил на это Байден и изобразил смех.

Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что прошлые слова вряд ли окажут серьезное влияние на личную встречу лидеров в Женеве, саммит запланирован на 16 июня.

Кроме того, Байден заявил, что в интересах Путина "поменять мнение мирового сообщества о себе".

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