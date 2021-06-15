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"Только вакцинация": Роспотребнадзор - о единственном способе победить COVID-19

07:41
  • вторник
  • 15 июня 2021

Лето - самое подходящее время, чтобы сделать прививку

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, единственным способом окончательно справиться с пандемией коронавирусной инфекции является массовая вакцинация.
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"COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом. Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Вместе с тем в Роспотребнадзоре добавили, что привиться следует летом. Это поможет подготовиться к осенне-зимнему сезону - в этот период заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями по традиции выше.

Кроме того, в ведомстве объяснили, что вторая доза вакцины не вводится, если человек не уберегся после первой прививки и заболел коронавирусом.

Повышение температуры после укола - нормальная реакция. Если она есть, специалисты рекомендуют принять парацетамол или ибупрофен.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре препарата для профилактики COVID-19. Массовая вакцинация в стране продолжается с 18 января.

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