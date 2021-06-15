Названа основная причина пожара на АЗС в Новосибирске

Инцидент произошел в воскресенье

На оперативном совещании в облправительстве по ситуации с крупным пожаром на автогазозаправочной станции в Новосибирске губернатор региона Андрей Травников сообщил, что, по предварительным оценкам, основная причина ЧП - несоблюдение мер безопасности на объекте и отсутствие контроля со стороны руководителей.

"Период пандемийных надзорных каникул некоторые наши предприниматели воспринимали как сезон бесхозяйственности и безответственности по отношению к своему делу, сотрудникам и окружающим жителям", - отметил Травников (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что окончательные выводы будут делать следователи. Глава региона также заявил, что власти приняли решение проверить все автозаправки в Новосибирске.

Инцидент произошел в понедельник по адресу Гусинобродское шоссе, 60. Во время пожара взорвались резервуары с топливом. Пострадали 35 человек, 20 из них госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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