В Приморье задержали подростков, осквернивших памятник летчику Пешкову

Полиция ведет разбирательство

В городе Арсеньев (Приморский край) полицейские задержали двух девочек-подростков, которые ранее осквернили памятник Герою России Олегу Пешкову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Сообщение в дежурную часть поступило от 66-летней местной жительницы. Она рассказала, что на улице Калининской неизвестные осквернили мемориал, а также вырвали и раскидали цветочные насаждения.

"Сотрудники полиции установили лиц, причастных к данному правонарушению. Ими оказались несовершеннолетние девочки в возрасте 14 и 15 лет", - говорится в сообщении МВД.

Правонарушительниц доставили в отделение. Идет разбирательство.

СУ-24 Олега Пешкова сбили в районе сирийско-турецкой границы 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Спускавшегося с парашютом Пешкова боевики расстреляли в воздухе. Погибшему пилоту посмертно присвоили звание Героя России.

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