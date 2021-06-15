В МИД высказались о возвращении послов России и США в Вашингтон и Москву

Анатолий Антонов находится в Москве с 21 марта

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков дал интервью газете "Известия", в котором, в частности, прокомментировал ситуацию с послами России в США и США в России.

Российский дипломат был приглашен для консультаций в Москву после того, как Джо Байден заявил, что Владимир Путин "заплатит цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США. Анатолий Антонов находится в Москве с 21 марта. Посол США Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.

"Я допускаю, что одним из результатов будет решение лидеров о том, что послы возвращаются и приступают к реализации понимания или договоренностей, которые на саммите будут достигнуты", - отметил Рябков, имея в виду саммит в Женеве, где 16 июня Путин и Байден проведут переговоры.

По словам замглавы МИД, подобные действия стали бы "важным сигналом". Как подчеркнул дипломат, от встречи двух президентов при этом все же не стоит ожидать масштабных прорывов - с учетом состояния, в котором оказались российско-американские отношения по вине США.

С другой стороны, продолжил Рябков, если не создать базу для дальнейшего движения, прорывы никогда не случатся.

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