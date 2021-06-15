"Вы затыкаете мне рот": Путин осадил журналиста NBC

Президент ответил на обвинения США в кибератаках, агрессии и даже бездушии

В России готовы к совместной работе с США по проблемам, которые представляют взаимный интерес. Владимир Путин заявил об этом, отвечая на вопросы американской телекомпании NBC. В среду президенты России и США встретятся в Женеве. Как отметил глава российского государства, отношения между нашими странами деградировали до самой низкой планки. Но встреча на высшем уровне может создать условия для возобновления переговоров по ряду направлений.

C американскими журналистами Владимир Путин не общался три года. Кир Симмонс, как и его коллеги, оригинальностью не отличился. Заладил про якобы вмешательство России в американские выборы 2016 года. Разбавил тему последней президентской кампанией и закончил хакерскими атаками на трубопроводную систему США.

"На такие бездоказательные обвинения я могу Вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит? Но это же просто разговор ни о чём", - заявил Путин.

Владимиру Путину пришлось напомнить: совместную работу в сфере кибербезопасности Москва предлагала Вашингтону еще при администрации экс-президента Барака Обамы. Продолжила при Дональде Трампе. И теперь не отказывается от своих слов.

"Обвинения продолжают сыпаться вплоть до вмешательства в кибератаки на мясокомбинат какой-то, а наши предложения начать переговоры на эту тему отклоняются. Ерунда какая-то! Но ведь именно это же и происходит", - сказал президент России.

Кир Симмонс напомнил российскому лидеру историю десятилетней давности. Джо Байден хвастался: он прямо в лицо Владимиру Путину заявил, что смотрит тому в глаза и не видит никакой души.

"Насчёт души я не знаю, надо ещё подумать, что такое душа. Но я не помню этой части наших разговоров, честно говоря, не помню. Насчёт души ‒ это в церковь, пожалуйста", - заявил Путин.

"По-вашему, неуместно такие вещи говорить?" – поинтересовался журналист.

"Вообще-то люди встречаются для того, чтобы наладить отношения и создать условия для совместной работы, для достижения каких-то позитивных результатов. А если нужно выяснять отношения друг с другом и собачиться, как у нас говорят в России, ругаться, зачем тогда встречаться, время тратить?" – сказал глава государства.

Что касается предстоящего саммита на высшем уровне, то, по словам Владимира Путина, он ценит стабильность и предсказуемость в международных отношениях. Но именно Вашингтон раз за разом демонстрирует иное. Запрошенная Байденом встреча может стать шагом к изменениям.

"У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а всё-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных", - сообщил Путин.

Репортер NBC вспомнил и учения наших войск на юге нашей же территории, так напугавшие Запад. Но не упомянул о маневрах альянса недалеко от российских границ. Ведь в западной риторике, если дело касается нас, то Москва - это агрессор, а НАТО исключительно обороняется.

"Ничего себе оборона! В период Советского Союза ещё Михаилу Горбачёву, он, слава богу, жив-здоров, спросите у него, устно, но всё-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания? Две волны расширения", - напомнил Путин.

"Где написано, где было закреплено это обещание?" – спросил Симмонс.

"Вы молодец! Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка ‒ у нас так в народе говорят. Надо всё закреплять на бумаге. Но зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфраструктуру к нашим границам? И вы говорите, что это мы ведём себя агрессивно. С какой стати?" – заявил президент.

Американский репортер выразил безапелляционную уверенность и в том, что Владимир Путин не только заранее знал о принудительной посадке лайнера Ryanair в аэропорту Минска, но и одобряет действия Александра Лукашенко, которые на Западе назвали актом государственного терроризма.

"Вы спросите у пилота. Самое простое ‒ спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет? Что-то я ни разу не слышал интервью этого командира корабля, который сел в Минске. Вы знаете, я не могу не вспомнить другого случая подобного рода, когда самолёт президента Боливии по приказу американской администрации посадили в Вене. Вы считаете, это нормально? Там было хорошо, а Лукашенко поступил плохо? Если это он, значит, вы показали ему пример", - заявил Путин.

Американцам очень не нравится, когда в ответ им приводят примеры из их собственной практики. Журналист NBC озаботился правами СМИ и организаций в России, которые напрямую финансируются из-за границы. Но очень занервничал, когда Владимир Путин напомнил о весьма жестком американском законе об иностранных агентах еще от 1930 года. Кир Симмонс даже несколько раз крайне невежливо перебил главу государства.

"Если Вы наберётесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, Вам всё станет ясно. Но Вам не нравится мой ответ, Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали Ваши зрители, вот в чём проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?" – возмутился Путин.

Владимиру Путину пришлось напомнить собеседнику пословицу про то самое зеркало, на которое нечего пенять. Впрочем, ей можно было бы ответить на любую претензию Вашингтона в адрес с России.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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