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Назван максимально возможный для россиян размер пенсии

08:41
  • вторник
  • 15 июня 2021

Некоторые могут получать две пенсии сразу

В России самая высокая пенсия у космонавтов и госслужащих, заявил эксперт Евгений Биезбардис. Он объяснил, что некоторые граждане имеют право сразу на две пенсии.
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По словам специалиста, для пенсии не существует установленного потолка. Однако в среднем больше всего денег от государства получают ушедшие на пенсию федеральные государственные гражданские служащие. Средний размер выплат на начало этого года составил 22 792 рублей, а средний размер пенсии по старости – 16 790 рублей. При этом чиновники зачастую имеют право на страховую пенсию по старости, передает агентство "Прайм".

"Люди, которые занимаются экстремальными видами деятельности и приносят пользу человечеству, имеют право на повышенную пенсию и дополнительные выплаты после окончания трудовой деятельности. В частности, космонавтам и летчикам-испытателям платится государственная пенсия за выслугу лет. Они также могут получать не только государственную пенсию, но и страховую по старости. По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей. Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует", - рассказал Биезбардис.

Что касается бывших военных, решивших поработать и на "гражданке", то им положено две пенсии. Первая начисляется из федерального бюджета по линии силовых ведомств. Вторая будет сформирована из отчислений, которые поступали от работодателя в систему обязательного пенсионного страхования в ПФР, объяснил эксперт.

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