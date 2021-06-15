В Москве начали действовать новые антикоронавирусные ограничения

С 15 по 19 июня - нерабочие дни с сохранением заработной платы

В России впервые более чем за неделю зафиксировано снижение суточного прироста случаев коронавируса. По информации оперативного штаба, за 24 часа число заболевших увеличилось на 13 тысяч 721. Выздоровели - 8 тысяч 312 пациентов. В регионах с напряжённой эпидобстановкой разворачивают дополнительные койки в больницах и усиливают ограничительные меры. Но главным способом защититься от опасной инфекции по-прежнему остаётся вакцинация и соблюдение всех санитарных предписаний.

Московская больница имени Спасокукоцкого - одна из тех, где снова принимают пациентов с коронавирусом. С каждым днём пустых коек становится всё меньше, заполняется реанимация. Причём треть заразившихся - молодые люди.

"Коечного фонда надолго, конечно, при таком количестве поступлений у нас не хватит. Но я призываю ещё раз жителей Москвы соблюдать меры социального дистанцирования, носить маски, перчатки, и при как можно скорее пойти и сделать себе вакцину", - заявил главврач ГКБ имени Спасокукоцкого Алексей Погонин.

С увеличением числа случаев в столице выделили под ковид 14 тысяч коек. Заполнено уже 80 процентов. Ресурсы есть, но рост госпитализаций снова проверяет московскую систему здравоохранения на прочность. Чтобы помочь, ближайшая неделя до 20 июня объявлена на территории города нерабочей. ЗАГСы будут принимать заявления только онлайн. На дистанционку рекомендовано снова перейти федеральным вузам. Это может снизить скорость распространения инфекции, но только если сами люди ответственно проведут освободившееся время дома или на даче, а не в общественных местах.

"Такое разгильдяйство, которое сейчас происходит - просто отвратительно. Эти выходные же даны не чтобы люди просто отдыхали на халяву, а для того чтобы мы соблюли правила. Я вижу огромное количество людей, которые не соблюдают ни дистанцию. Про маски уже вообще забыли. Если мы хотим чтобы это не длилось вечность, надо вакцинироваться наконец-то. Ну что это такое, как это не понять!" – заявил народный артист России Евгений Миронов.

Благодаря прививке можно выиграть автомобиль. Стимулирующий розыгрыш запустили на территории Москвы, об этом написал в своём блоге мэр Сергей Собянин. В Подмосковье разыгрывается трёхкомнатная квартира. И в столице, и в области серьезно усилен контроль за соблюдением простых антиковидных правил. Новая волна проверок проходит в кафе, барах и торговых центрах. Инспекторы в том числе проверяют наличие масок у всех сотрудников и посетителей. Это кадры из московского ТЦ "Афимолл". Там Роспотребнадзор выявил нарушения противоэпидемических мер в нескольких магазинах и салоне красоты. Организациям грозит закрытие на 90 суток. Другой рейд прошёл на одной из популярных столичных улиц - владельцы заведений, которые спустя рукава относились к соблюдению установленных правил, теперь могут серьезно поплатиться.

"Предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. А если в результате данных нарушений будет нанесен вред здоровью человека, то и до одного миллиона рублей", - сказал главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

В ближайшую неделю в парках Москвы будут закрыты объекты городской инфраструктуры: детские, спортивные и развлекательные площадки, тренажеры, беседки, лавочки. Это тоже способ предотвратить распространение инфекции. Нарушителям грозит штраф в четыре тысячи рублей.

Пётр Вершинин. Илья Данильцев. Александр Козликин. "ТВ Центр".

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