Европейские переговоры Байдена назвали репетицией встречи с Путиным

В Женеве саммит Россия-США еще до его начала называют историческим

Новый набор обвинений в адрес России прозвучал в Брюсселе на встрече лидеров стран НАТО. В итоговом заявлении саммита, в частности, отмечается расширение и модернизация ракетно-ядерных сил нашей страны, а также декларируется готовность стран альянса сотрудничать в борьбе с исходящими от России угрозами. В НАТО при этом подтвердили и стремление к диалогу с Москвой. В преддверии встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена в Брюсселе прошли консультации европейских партнёров с американским президентом.

Если раньше президент Эммануэль Макрон сокрушался, что мозг НАТО умер, то с приходом Джо Байдена в Белый дом, этот мозг отчаянно пытаются реанимировать. Дональду Трампу лидерам приходилось вежливо улыбаться. Байдену в Брюсселе, похоже, искренне рады, несмотря даже на то, что тот все никак не давал сфотографироваться главе альянса с турецким президентом. А с премьером Испании, вопреки растиражированной в СМИ информации о продуктивной встрече, успел лишь поздороваться. Но главное – Америка снова вернулась и готова защищать союзников.

"Всё большее значение приобретают гибридные вызовы, кибератаки и кампании по дезинформации. Речь прежде всего о России", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Прежде всего" потому, что во враги альянса впервые официально записали Китай.

"Китай приближается к нам. Мы видим его в киберпространстве, мы видим Китай в Африке, в Арктике. Китай вкладывает значительные средства в нашу инфраструктуру и пытается контролировать ее. Что касается России, то наши отношения находятся на самом низком уровне со времен окончания холодной войны. Я уверен, что лидеры НАТО подтвердят наш подход: сильная оборона в сочетании с диалогом", - сказал Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.

Обсудили лидеры и стратегию развития альянса до 2030 года, показательно не пригласив в Брюссель Украину. А вот в отношении России коллективную позицию выразил американский президент.

"За последние пару лет росло понимание того, что перед нами стоят новые вызовы. Перед нами – Россия, которая действует не так, как мы надеялись", - заявил Байден.

Саммит НАТО, как и прошедшую встречу глав семёрки и еще только предстоящие переговоры Байдена с лидерами ЕС, называют репетицией диалога с Путиным.

"Байден себя позиционирует не только как объединитель поляризованного американского общества, но и как объединитель всего Запада на основе антироссийской политики. И сегодня позволить себе быть мягким в отношении Путина Байден не может. Многие считают, что он может быть хромой уткой на фоне Владимира Путина, что он может дать слабину", - заявил политолог Константин Блохин.

Старый свет подбадривает, как может! Готовностью к переговорам у Байдена интересуется британская королева. Премьер Борис Джонсон делится бесценным опытом.

"Когда я увидел президента Путина, я четко и ясно сказал ему: "Послушайте, вы знаете, мы готовы попытаться наладить более тесные отношения, но вы должны изменить свое поведение". Я знаю, что и президент Байден в ближайшие несколько дней направит президенту Путину несколько довольно жестких посланий", - сообщил Джонсон.

Эксперты иронизируют – теперь ни одна мировая новость не обходится без Путина, а ведь он еще даже не вылетел из Москвы. Отличилась, по обыкновению, и официальный представитель Белого дома Джен Псаки: "Президент США Джо Байден точно знает, чего ожидать от предстоящей встречи с Владимиром Путиным. За плечами у американского лидера 50 лет подготовки к этому моменту".

В Женеве эту встречу еще до её начала называют исторической. "Успокаивающие декорации для переговоров, которые обещают быть трудными", - так западная пресса уже назвала живописную виллу Ла Гранж, где в среду Владимир Путин встретится с Джо Байденом. Сейчас парк оцеплен, идут приготовления. Кстати, возвести вот этот забор оказалось непростой задачей. В Женеве просто не хватило металлических ограждений. Пришлось привозить из других городов. В небе - бесполётная зона, а где-то неподалеку размещены средства ПВО.

В распоряжении делегаций вилла и прилегающий розарий – самый большой в Швейцарии. Аромат роз и рододендронов, надеются организаторы, поможет найти понимание по ключевым вопросам. Ведь отношения двух стран, по признанию, лидеров, сейчас находятся в низшей точке. Так что сам факт диалога - уже достижение.

Матвей Шестаков, Илья Ушаков, "ТВ Центр", Женева, Швейцария.

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