ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спор о масках закончился стрельбой в США

08:46
  • вторник
  • 15 июня 2021

Один человек погиб

Как пишет во вторник ТАСС со ссылкой на местное детективное агентство, в американском супермаркете в пригороде Атланты, штат Джорджия, спор о необходимости ношения в общественных местах масок закончился стрельбой.
Жертвами перестрелки в метро Рио-де-Жанейро стали 23 человека

Устроил ее 30-летний Виктор Ли Такер. По поводу маски он начал ругаться с кассиршей. Мужчина вышел, ничего не купив, а затем вернулся в здание и застрелил женщину.

В супермаркете находился помощник шерифа округа. Между ним и Такером началась перестрелка. Они оба получили ранения, кроме того, ранена оказалась еще одна кассирша.

Полиция задержала Такера. Сейчас он, как и помощник шерифа, находится в больнице.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Стрельба в США
Стрельба в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.