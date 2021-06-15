Спор о масках закончился стрельбой в США

Один человек погиб
Как пишет во вторник ТАСС со ссылкой на местное детективное агентство, в американском супермаркете в пригороде Атланты, штат Джорджия, спор о необходимости ношения в общественных местах масок закончился стрельбой.
Устроил ее 30-летний Виктор Ли Такер. По поводу маски он начал ругаться с кассиршей. Мужчина вышел, ничего не купив, а затем вернулся в здание и застрелил женщину.
В супермаркете находился помощник шерифа округа. Между ним и Такером началась перестрелка. Они оба получили ранения, кроме того, ранена оказалась еще одна кассирша.
Полиция задержала Такера. Сейчас он, как и помощник шерифа, находится в больнице.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram