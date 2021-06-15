ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вирусолог объяснил резкий рост числа заболевших COVID-19 в июне

09:05
  • вторник
  • 15 июня 2021

Врач рассказал, когда ожидать спада заболеваемости

В России, вопреки ожиданиям, с приходом лета начался рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов объяснил, почему это произошло.

В Москве начали действовать новые антикоронавирусные ограничения
"Только вакцинация": Роспотребнадзор - о единственном способе победить COVID-19

Вирусолог напомнил о прошлогодней ситуации, когда к середине июня в стране значительно уменьшилось число новых случаев COVIDD-19. Тогда спад держался до середины сентября. В 2021 году ситуация оказалась немного иная. По мнению Чепурнова, сроки прихода волн заболеваемости сместились.

"Возможно, у нас просто произошел сдвиг: весенний подъем догнал нас фактически летом. Причем смещение произошло именно у нашей страны, ведь за рубежом прошла отчетливая весенняя волна, и сейчас, к лету, все более-менее нормализовалось", - считает Чепурнов.

По его словам, количество заболевших вновь снизится в течение месяца, поскольку в теплую погоду распространение вирусов снижается.

"Переход к летней стадии должен произойти за месяц, не больше, лето все равно свое возьмет. Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдет на спад, с учетом того, что погода вроде бы достаточно стабильно теплая все это время", - уверен вирусолог.

Он добавил, что основным средством борьбы с коронавирусом является вакцинация, передает Радио Sputnik.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.