Вирусолог объяснил резкий рост числа заболевших COVID-19 в июне

Врач рассказал, когда ожидать спада заболеваемости

В России, вопреки ожиданиям, с приходом лета начался рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов объяснил, почему это произошло.

Вирусолог напомнил о прошлогодней ситуации, когда к середине июня в стране значительно уменьшилось число новых случаев COVIDD-19. Тогда спад держался до середины сентября. В 2021 году ситуация оказалась немного иная. По мнению Чепурнова, сроки прихода волн заболеваемости сместились.

"Возможно, у нас просто произошел сдвиг: весенний подъем догнал нас фактически летом. Причем смещение произошло именно у нашей страны, ведь за рубежом прошла отчетливая весенняя волна, и сейчас, к лету, все более-менее нормализовалось", - считает Чепурнов.

По его словам, количество заболевших вновь снизится в течение месяца, поскольку в теплую погоду распространение вирусов снижается.

"Переход к летней стадии должен произойти за месяц, не больше, лето все равно свое возьмет. Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдет на спад, с учетом того, что погода вроде бы достаточно стабильно теплая все это время", - уверен вирусолог.

Он добавил, что основным средством борьбы с коронавирусом является вакцинация, передает Радио Sputnik.

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