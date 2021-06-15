При пожаре на углеобогатительной фабрике в Кузбассе погиб человек

Возгорание локализовано

Утром во вторник в Кузбассе на обогатительной фабрике "Березовская" произошло возгорание, передает ТАСС со ссылкой на Министерстве угольной промышленности региона.

Погибла работница предприятия. Известно, что во время пожара она не успела дойти до выхода.

"Реанимационные действия не привели к положительному результату. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время пожар локализован. На месте работают сотрудники МЧС.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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