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При пожаре на углеобогатительной фабрике в Кузбассе погиб человек

09:03
  • вторник
  • 15 июня 2021

Возгорание локализовано

Утром во вторник в Кузбассе на обогатительной фабрике "Березовская" произошло возгорание, передает ТАСС со ссылкой на Министерстве угольной промышленности региона.
Названа основная причина пожара на АЗС в Новосибирске

Погибла работница предприятия. Известно, что во время пожара она не успела дойти до выхода.

"Реанимационные действия не привели к положительному результату. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время пожар локализован. На месте работают сотрудники МЧС.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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