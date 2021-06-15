"Чушь несусветная": в бундестаге ответили Киеву на условие по "Северному потоку - 2"

В этом предложении нет ни правового, ни коммерческого смысла

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины" должны стать условием запуска газопровода "Северный поток - 2". На высказывание главы украинского внешнеполитического ведомства отреагировал депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии").

"Какая чушь несусветная, четное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам", - приводит ответ немецкого политика РИА "Новости".

По словам Гердта, никакого юридического, коммерческого или морального смысла это предложение не несет, а является "чистым популизмом".

"Германия поставит на колени всю свою индустрию, если перейдет полностью на дорогой и грязный американский газ", - добавил депутат.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря. Проект находится в завершающей стадии.

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