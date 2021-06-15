Мясников рассказал, как обезопасить себя во время роста заболеваемости коронавирусом

Помочь в профилактике COVID-19 могут не только маски

Врач Александр Мясников дал россиянам несколько советов, как можно защитить свое здоровье в период роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.

В первую очередь врач призвал сограждан вакцинироваться, поскольку прививка – основной способ защиты от коронавируса. Также вакцинация поможет пожилым россиянам и людям с хроническими заболеваниями обезопасить себя.

Мясников призвал перестать проверять антитела перед вакцинацией. По мнению врача, сейчас нужно прививать всех, даже переболевших COVID-19, а к осени начать повторную ревакцинацию тех, кто получал прививку зимой прошлого или весной этого года.

Кроме того, врач рекомендовал применять капли в нос. "Интерферон гамма - капли в нос. Всем! Противопоказаний нет! Польза? Смотрите: мы только провели клинические испытания интерферона гамма капли в нос в предотвращении КОВИД - предварительные результаты на 650 пациентах очень хорошие", - написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он добавил, что необходимо соблюдать и стандартные меры профилактики заболеваемости: носить защитные перчатки и маски, избегать мест скопления большого числа людей и помнить про социальную дистанцию.

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