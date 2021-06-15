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В Финляндии из-за бури без электричества остались более 35 тысяч домов

09:15
  • вторник
  • 15 июня 2021

Затронуты оказались почти 90 населенных пунктов

Объединение финских энергокомпаний Energiateollisuus сообщило во вторник, что из-за сильного ветра и дождей без электричества в нескольких регионах Финляндии оказались более 35 тысяч домов.
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Буря привела к обрывам линий электропередачи. Зафиксированы отключения были в центре, на западе, юго-западе, востоке и севере страны. Затронуты оказались почти 90 населенных пунктов.

Больше всего обесточенных домов - в городах Ямся и Ювяскюля.

Energiateollisuus прогнозирует новые отключения в восточных регионах - там ожидается усиление ветра. В результате стихии нарушено железнодорожное сообщение между городами Тампере и Пори.

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