Стало известно, как будут проходить переговоры Путина и Байдена в Женеве

Повестка сформирована, совместной пресс-конференции не будет

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, в каком формате будет организован российско-американский саммит в Женеве 16 июня, в ходе которого переговоры проведут Владимир Путин и Джо Байден. Информацию передает ТАСС.

Лидеры, по словам Ушакова, обсудят практически все волнующие Москву и Вашингтон темы, повестка уже согласована. В нее входят, в частности, основные вопросы стратегической стабильности, информационная безопасность, борьба с киберпреступностью, климат, экономика, Арктика, COVID-19, региональные конфликты.

Начнется саммит в 14:00 по Москве, в состав российской делегации включены спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Договоренности о проведении совместной пресс-конференции президентов достичь не удалось."Достигнуто понимание, что каждая сторона будет организовывать отдельное общение с прессой", - сказал Ушаков.

Путин и Байден проведут переговоры сначала в узком, а затем в расширенном составе, а возможность общения с глазу на глаз зависит от их желания, также рассказал помощник президента.

На саммите принимаются серьезные меры санитарной безопасности. Пройдут переговоры в небольшом помещении, и к делегациям есть требования по ПЦР-тестам. Деталей Ушаков раскрывать не стал.

"В ходе нее (встречи) если не договоренности, то понимание между президентами будет достигнуто. Конечно, это будет сказываться на дальнейшем развитии российско-американских отношений, которые сейчас в тупике, положение близко к критическому", - заключил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram